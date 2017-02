Se billedserie Panterkamæleoner lever vildt på blandt andet det nordlige Madagaskar. Den, og en række andre kamæleonarter, er blandt de mange dyr, man kan opleve på Sydsjællands Reptilmesse på søndag.

Send til din ven. X Artiklen: Dyrevenner skal se på slanger og andet kryb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dyrevenner skal se på slanger og andet kryb

Næstved - 01. februar 2017 kl. 10:37 Af Niels Brande Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lider man af fobi for slanger, edderkopper og andet kryb, skal man nok holde sig fra Herlufsholmhallerne i Næstved på søndag 5. februar mellem kl. 10 og 16.

Bliver man omvendt grebet ved tanken om et rum fyldt med skolopendre, kongepythoner, skorpioner og hårløse rotter, er hallerne nok et besøg værd, når Sydsjællands Reptilmesse afholder årets første messe, hvor man både kan se og købe dyr.

For et år siden fyldte Sydsjællands Reptilmesse for første gang Gl. Ridehus til reptilmesse med omkring 2000 besøgende på en enkelt dag.

Pladsen var dog trang, og det betød, at der dagen lang var kø for at komme ind. Derfor har arrangør Tim Majker i år flyttet messen til Herlufsholmhallerne, hvor der er bedre plads.

- Vi regner med et besøgstal på omkring 2500 personer denne gang, siger Tim Majker.

For tre år siden købte Tim Majker en kronegekko, og ikke længe efter udvidede han med en kamæleon. Dermed var hans kærlighed til de anderledes kæledyr beseglet.

Han besøgte forskellige krybdyrsmesser i Danmark, men syntes, der manglede en på Sjælland i vinterhalvåret, og derfor gik han i gang med at arrangere en.

Det blev til Sydsjællands Reptilmesse, der til at begynde med skulle være en årlig begivenhed. Sidste sommer blev det dog til en ekstra messe, og dermed er Næstved nu blevet et centrum for krybdyrshandel med to årlige messer.

- Sydsjællands Reptilmesse er kommet for at blive og vil løbende blive udviklet fra år til år, siger Tim Majker.

I hallerne på søndag står op mod 60 udstillere klar til at fremvise og sælge deres mange dyr.

En overvægt af sælgerne har slanger med, men der vil også være mange andre dyr. For eksempel gekkoer, kamæleoner, tusindben, frøer og vandrende blade. Enkelte ikke-reptiler såsom pindsvin er også at finde.