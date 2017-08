Størstedelen af de 91 hunde var smurt ind i deres egen afføring, da de blev fundet. - Der sad kager af lort i pelsen, og de var i rigtig elendig tilstand. Flere var på grænsen til at være magre. Jeg blev kaldt ind på vej hjem fra arbejde og havde ikke noget udstyr med ? havde jeg haft det, havde jeg nok afsluttet to-tre hundes lidelser med det samme, fortalte den dyrlæge, som blev kaldt til gården af politiet. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Dyrenes Beskyttelse: Chokerede og rystede over dom i vanrøgtsag

Næstved - 17. august 2017 kl. 06:26 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 34-årig kvinde blev onsdag fundet skyldig i danmarkshistoriens største sag om vanrøgt af hunde og idømt 30 dages betinget fængsel, ligesom hun mistede retten til at have med hunde at gøre i de kommende tre år.

- Det er en alt for mild dom i en voldsom sag. Det er meget skuffende, at hun hverken får en bødestraf eller ubetinget fængsel. Hun burde også være frakendt retten til at have med alle dyr at gøre - og i så grov en sag burde det være for bestandig, mener Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse.

Kvinden havde 91 hunde på sin gårdejendom uden for Hyllinge, vest for Næstved, hvor gulvet i både alle længer og de fleste rum i stuehuset var dækket af afføring. Det var hovedparten af hundene indsmurt i, da politiet kom til adressen i maj 2015, og alene det har medført en række sygdomme. Derudover havde flere hunde ikke adgang til rent vand, og det er tvivlsomt, hvor meget mad de har fået.

Fem hunde måtte aflives de efterfølgende dage. En var lam, en anden havde epilepsi, en tredje var aggressiv og gik til angreb på både mennesker og andre hunde, mens en fjerde ikke kunne bevæge bagbenene. Én hund led sågar af brystkræft.

- Vi stod fem medarbejdere og lyttede med, da vores udsendte ringede dommen hjem fra Næstved, og vi tabte alle sammen underkæben. Det var chokerende, og vi er meget rystede. Det er krænkende for retsbevidstheden og retsfølelsen, siger Britta Riis.

Sagen blev gennemført, selvom den 34-årige kvinde ikke selv var mødt op. Hendes forsvarer, Mie Sønder Koch, var tilfreds med resultatet og regner ikke med, at hendes klient vil anke.

Specialanklager Maria C. Jepsen vil til gengæld ikke udelukke muligheden for, at anklagemyndigheden vælger at tage sagen til landsretten; hun havde procederet for 60 dages betinget fængsel og en frakendelse af retten til at have med alle dyr at gøre i fem år.