Patrick Wendelshøj, Malte Dalsgaard, Daniel Tangaa, Kristian Hadsbjerg er så klar til at lytte til Gnags? Safari. Jacob Van Der Plaat kunne ikke stille op til fotografering. Foto: Anna C. Møhl

Drengerøve kører med i verdens mærkeligste billøb

Det kaldes verdens mærkeligste billøb. I stedet for at køre i million-øser, kører Danish Safari-drengene fra Næstved i noget, der skal ligne et vrag. Honda Shuttlens kilerem skriger »Jeg vil skiftes ud« og dørene er et miskmask fra andre biler.

De fem, der er i alderen 23 til 26, er alle gode venner og kender hinanden på kryds og tværs. Det er Patrick Wendelshøj, Malte Dalsgaard, Daniel Tangaa, Kristian Hadsbjerg og Jacob Van Der Plaat. Hidtil har de brugt deres sommer på at tage til Roskildefestival. Men i 2016 valgte de smatten fra og deltog i Garbagerun. Det var tilsyneladende så vild en roadmovie, at de prøver igen.

Blandt opgaverne, som deltagerne sidste år skulle løse, var at tage et foto af Malte Dalsgaard i et tændt Cola-køleskab. Det lykkedes mod at betale en pizzabager ekstra gode drikkepenge. I Frankrig skulle de tage et billede af en fransk kvinde med hår under armene. Miraklet skete og opgaven blev løst.