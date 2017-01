Se billedserie Mens en 42-årig mand nød en god middag i Karrebæksminde, kæmpede hans hund for livet i en parkeret bil. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Dømt for at efterlade hund til døden i glohed bil

Næstved - 03. januar 2017

Med grå stænk i sit kortklippede hår så en 42-årig mand fra Slagelse noget ældre ud end sin alder, da han mandag forsvarede sig selv ved Retten i Næstved.

Her var han tiltalt for at overtræde dyreværnsloven, idet han 25. juni sidste år efterlod sin godt to år gamle rottweiler ved navn Aslan i sin varme bil. Den holdt parkeret på parkeringspladsen ved Enø Camping, syd for Næstved, og hunden var efterladt uden hverken vand, skygge eller bare en rude rullet på klem.

- Jeg turde ikke lade vinduerne være åbne, for jeg kendte ikke området. Vi havde været der i nogle timer, hvor Aslan var med ude og også fik vand. Så blev han træt, så han blev lagt i bilen, mens jeg gik ud for at spise middag, forklarede den 42-årige fra vidneskranken.

Ifølge manden havde han kun været væk i en time, da han kom tilbage og fandt sin hund gispende efter vejret. Han forsøgte at få hældt vand i den og tog kontakt til en dyrlæge, som sagde, at han skulle komme forbi med hunden, hvis den fik det værre.

Det gjorde den i løbet af aftenen, og til sidst bragte manden den til Slagelse Dyrehospital. En dyrlæge herfra vidnede også i retten:

- Hunden var meget, meget påvirket. Den var svær at komme i kontakt med og nærmest i koma. Til sidst gik hunden i kramper, og jeg valgte at aflive den, fordi det var synd for den, lød det fra dyrlægen, som fortalte, at han kun oplever den slags episoder en eller to gange om året.

Et andet vidne berettede, at hun havde tilbudt hjælp, da hun så to mænd stå med den livløse rottweiler.

- Men jeg fik at vide, at jeg skulle blande mig udenom, fortalte kvinden, som fra andre havde hørt, at bilen havde stået parkeret med hunden indeni i flere timer. Den 42-årige insisterede dog på, at han kun havde været væk i en enkelt time.

Den tiltalte mente heller ikke, at det havde været en speciel varm dag, men vidnet fortalte om en ekstremt lummer sommerdag, som også endte med regn og torden senere på aftenen.

Dommer Sanne Egekvist fandt den 42-årige skyldig, og han accepterede sin bøde på 5000 kroner. Var overtrædelsen sket seks dage senere, hvor en stramning af loven blev gennemført, havde bøden været dobbelt så stor.