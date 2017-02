Næstved Sygehus hvorfra et forældrepar fra Lolland blev hjemsendt med et for tidligt født barn. Barnet døde halvandet døgn senere. Foto Per Rasmussen Foto: Rasmussen Per

Dødt spædbarn får forældrepar til at klage over Næstved Sygehus

Næstved - 02. februar 2017 kl. 20:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Juleaftensdag om eftermiddagen 2016 kom en for tidligt født pige til verden på Nykøbing Falster Sygehus.

Pigen blev født cirka 11 uger for tidligt i forhold til en normal graviditet på cirka 40 uger og vejede 1.425 gram. Hun blev senere samme dag overflyttet til neonatalafdelingen på Næstved Sygehus, som tager sig af for tidligt fødte spædbørn. Samtidig blev den lille pige podet for MRSA-bakterie og blev testet positiv.

Selvom pigen flere dage under sin cirka fem uger lange indlæggelse fik tilført ilt gennem en maske og fik mad via sonde, blev pigen og hendes nybagte forældre tilbudt et tidligt hjemmeophold. En ordning, hvor forældrene selv passer barnet i hjemmet, mens de stadig har kontakt til sygehuset.

Torsdag aften den 26. januar kom pigen og hendes forældre hjem til sig selv på Lolland. Det svarede cirka til den 35. uge, hvor man ifølge Næstved Sygehus normalt sender nyfødte på tidligt hjemmeophold.

Men halvandet døgn senere fandt den nybagte mor sin datter liggende død i sengen hjemme på Lolland.

Sagen har været en voldsom oplevelse for familien, der nu har indgivet en officiel klage til Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Jeg synes, tingene er gået for stærkt. Alt for stærkt. At man tilbyder førstegangsforældre et tidligt hjemmeophold, det er ikke i orden, siger Jeannette Christenskiold, der var farmor til den nu afdøde pige, til TV ØST. Forældrene ønsker ikke at stå frem.

Hun mener, at hendes barnebarn stadig kunne være i live, hvis ikke de nybagte forældre på 23 og 27 år fra Lolland var blevet udskrevet så hurtigt.

- Så længe de var indlagt, gjorde hun kun fremskridt. Derfor står jeg som et spørgsmålstegn. Hvad er det, der er gået galt inden for de 48 timer, efter de blev udskrevet, hvor alle ting er blevet taget væk og koblet fra?, spørger Jeannette Christenskiold og påpeger, at der er mange huller i forløbet.

- Det er ikke kun det MRSA. Det er en sammenkogt ret af det hele, siger hun.

Sygehusdirektør Vagn Bach beskriver forløbet med den for tidligt fødte pige som ukompliceret i forhold til andre forløb med for tidligt fødte børn. Men sagen har alligevel rørt sygehuset.

- Vi er dybt berørt over, at der sker et dødsfald hos et af de små børn, som er sendt hjem på tidligt hjemmeophold. Vi har selvfølgelig stor medfølelse med de pårørende til barnet, siger Vagn Bach til TV ØST og tilføjer:

- Men vi kan ikke umiddelbart forklare, hvorfor det er sket i denne situation. Nu må vi vente med at vurdere nærmere, indtil vi ved mere, og barnet har været igennem en obduktion, som bliver foretaget i dag (torsdag, red.). Men der er formentlig tale om vuggedød, som sker hos nyfødte børn.

Spørgsmål: Du har nærlæst pigens journal. Har personalet på Næstved Sygehus handlet korrekt?

- Det mener jeg efter at have læst journalen. Det er selvfølgelig noget, som vil indgå i vurderingen fra obduktionen og ligsynet. Men efter min vurdering har personalet fulgt retningslinjerne til punkt og prikke, svarer Vagn Bach.

Spørgsmål: Pigen blev født i uge 29 plus to dage. Hvorfor kommer en pige som hende på tidligt hjemmeophold?

- Det er en standardprocedure for os af hensyn til både barnet og forældre, idet det har vist sig, at det går dem godt. Det er ikke noget, som Næstved Sygehus gør alene. Andre afdelinger på Sjælland, inklusiv Rigshospitalet, sender børn hjem tidligt, når det i øvrigt er et ukompliceret forløb, børnene er stabile, og alt er, som det skal være, svarer sygehusdirektøren.

Under pigens indlæggelse på neonatalafdelingen blev hun testet positiv for MRSA.

Spørgsmål: Pigen blev testet positiv for MRSA. Hvad er sandsynligheden for, at hun er død af MRSA?

- Vi mener, det er mindre sandsynligt, at det har noget med hinanden at gøre, svarer Vagn Bach.