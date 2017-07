Se billedserie Kongsted har rødder i Hyllinge og Karrebæksminde. Nu vender han hjem med Grøn Koncert-karavanen, når han lørdag 29. juli spiller på dagsfestivalen i Holsted. Foto: Mia Than West

Dj Kongsted på hjemmebane til Grøn Koncert

Næstved - 25. juli 2017 kl. 11:49 Af Niels Brande Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når der lørdag 29. juli er Grøn Koncert i Næstved, vender en af byens sønner hjem igen.

Kongsted, eller Andreas Lau Kongsted Jespersen Jensen som han hedder, voksede op i Hyllinge og Karrebæksminde, og det var i Næstved, han fik sin debut som dj i begyndelsen af 00'erne.

I dag har han slået sit navn fast. I både 2010 og 2011 vandt han prisen som årets mainstreem dj ved danish deejay awards, og med nu flere hits i kataloget, er han i år blandt kunstnerne på Grøn Koncert-turnéen, der spiller landet over fra 20. til 30. juli.

Han glæder sig til at turnere med Grøn Koncert.

- Det er faktisk ret fedt at prøve, for normalt, når jeg kommer som musiker til festivaler, er det ind og ud på få timer, men på Grøn Koncert er det anderledes. Der er også en anden atmosfære bag scenen, har jeg hørt, siger 34-årige Kongsted.

Han kan se frem til et stort publikum i hjembyen. Sidste år var der 20.000 til Grøn Koncert i Næstved.

- Jeg har spillet rigtig mange år, men aldrig ret meget i Næstved. Sidste gang i Næstved var ved gadefesten på Axeltorv, men før det skal vi nok to år tilbage, og inden det yderligere fem år vil jeg tro, siger djen

Han håber at se mange af de gamle venner dukke op på festivalpladsen.

- Det er svært at holde fast i venskaberne fra ungdommen. Hvis man vil nå dertil, hvor jeg er nået, har det nok også nogle ofre, men jeg håber da, at mange af mine venner fra Næstved kommer og hører mig på Grøn Koncert.

Selv om han ikke har spillet så ofte i Næstved, er han tit et smut forbi.

- Jeg er i hvert fald i området et par gange om måneden. Min søster og hendes børn bor i Næstved, og mine forældre bor i Karrebæksminde. De er søde til at passe min hund, og lige nu er han faktisk på ferie hos dem.

Han får æren af at åbne Grøn Koncert med at spille hver eftermiddag kl. halv to.

- Det er jo tidligt. Det ville give mere mening klokken halv to om natten, men så længe folk er klar på en fest, skal det nok gå, siger Kongsted, der udover at spille på den nye »Fra grøn til Grøn«-scene også fungerer som vært på scenen, hvor han skal introducere nye navne for publikum.

- Jeg glæder mig til at se, hvad den her scene kan. Den ligger lige midt i det hele på pladsen, og det bliver derfor meget ærligt.

Selv skal han stå alene bag pulten. Der skal ingen gæstestjerner med på scenen.

- Jeg holder meget fast i, at jeg er discjockey og ikke festarrangør. Jeg kan godt lide at vise, at vi djs kan noget selv - skabe en stemning og en fest, og det gør jeg bedst alene.