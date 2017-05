Se billedserie Hanne Dollerup forlader Kalundborg efter syv år for at blive direktør i Næstved.

Direktørkabalen går op

Næstved - 22. maj 2017 kl. 18:04 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Direktør-kabalen er gået op. Næstved Kommunes topledelse er på plads til august.

Siden nytår har Næstved Kommune skiftet voldsomt ud i den administrative topledelse. Pr. 1. april afløste Rie Perry den afgående kommunaldirektør Tomas Therkildsen, der er blevet direktør i DJØF.

Og mandag besluttede Næstved byråd på et lukket møde at ansætte to direktører, der skal erstatte Bruno Lind og Per B. Christensen, der stopper til sommer.

Kalundborgs skoledirektør Hanne Dollerup afløser Per B. Christensen, mens nuværende direktør i Stevns Kommune, Jakob Bigum Lundberg, erstatter Bruno Lind. Begge de nye direktører starter 1. august, og de er i øvrigt lige gamle - 50 år.

Glad borgmester

Borgmester Carsten Rasmussen glæder sig over, at det er to erfarne og ambitiøse direktører, der flytter ind i de snart ledige direktørerkontorer på Rådhuset.

- Jeg er rigtig glad for at kunne byde Hanne Dollerup og Jakob Bigum Lundberg velkommen i Næstved Kommune. Under ansættelsessamtalerne var det tydeligt, at de to ikke blot har høje personlige ambitioner, men også er meget ambitiøse i forhold til Næstved Kommune. De har begge fokus på, at vi skal være endnu bedre til at skabe sammenhæng mellem vores mange forskellige kommunale indsatser, så borgerne oplever en god kernevelfærd, siger borgmester Carsten Rasmussen til Sjællandske.

Fra 1. august består direktionen af kommunaldirektør Rie Perry og direktørerne Svend Koefoed-Hansen, Hanne Dollerup og Jakob Bigum Lundberg.