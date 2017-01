Digesikring på Enø inden stormfloden

Tidens tand har bevirket, at diget langs Enø-stranden på flere steder er forsvundet, og nogle steder mere end en meter under normal højde, derfor mener man i Næstved Havn, at der er risiko for at sanddiget ikke er højt nok til at kunne modstå det højvande, der er varslet for Karrebæksmindeområdet onsdag aften og nat.