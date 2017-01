Se billedserie KanalKroen i vand. Foto: Preben Madsen, MediaNæstved Foto: Picasa

Det er bare vand

Næstved - 06. januar 2017

Der skal mere end vand i havestuen til at slå Malene Hansen ud. Natten til torsdag kæmpede hun med at holde vandet ude af KanalKroen i Karrebæksminde, og torsdag formiddag var hun klar til at invitere gæster til frokost.

- Det har været hårdt arbejde. Frem til midnat kæmpede vi med vandstøvsuger for at fjerne vand, men det kom så stærkt, at vi måtte opgive. I havestuen var der 25 centimeter vand, mens det stod 10 centimeter i restauranten, siger Malene Hansen.

Hun har drevet KanalKroen i Karrebæksminde siden sommeren 2014. Og med stor succes. Åbent alle dage hele året, og med en sublim beliggenhed ud til Kanalen i det idylliske ferieparadis. Men lige onsdag aften og nat var charmen til at få øje på. Varslet om højvande holdt stik, og selv om Malene Hansen havde forsøgt at sikre sig med plastik og sandsække, så trængte vandet ind. 137 centimeter over dagligt vandt er lidt for meget. Vandet trængte ind i krobygningen.

- Vi har en masse fordele ved at ligge så tæt på vandet. Så må vi også tage ulemperne med. Og det handler jo bare om ekstra arbejde. Der er ikke ødelagt noget. Vi tager det med godt humør. Det er bare vand, siger Malene Hansen til Sjællandske.