Det aktive liv på dagsordenen

- Ja, vi er afgjort et sammentømret hold, der både familiemæssigt og holdningsmæssigt står sammen om at udvikle vores sportsbutik til at blive en endnu stærkere medspiller, når vore kunder skal rådgives om den rette løbe- og fitnessbeklædning, siger Kennet Mayland, der - lige som broderen og fætteren - er blevet født med et iværksættergen. Butikkens daglige chef er Signe Mayland. Samtidig er Nina Jasmine Jensen blevet ansat på fuld tid som sælger og Laura Thirup er kommet til som eftermiddagshjælp i den 160 kvm store butik i to plan med udsigt til gågaden.