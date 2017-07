Se billedserie Dræbersneglen er svær at bekæmpe, men måske kan evolutionen hjælpe med at redde os: - De færreste dyr i Danmark har lyst til at spise sneglene, men de kan vænne sig til det over generationer. Det ville være en god proteinbombe for fuglene at give deres unger, siger naturvejleder Helen Holm. Foto: Esben Thoby

Send til din ven. X Artiklen: Derfor er der dræbersnegle i hobetal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Derfor er der dræbersnegle i hobetal

Næstved - 27. juli 2017 kl. 11:57 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- De har ikke mange fjender i naturen. Pindsvin vil gerne spise dem, men dem har vi ikke nok af. Fuglene gider dem ikke. Dræbersneglene har nemlig enormt meget slim, og det redder dem.

Sådan siger naturvejleder Helen Holm fra Næstved. Med andre ord er dræbersneglen simpelthen for ulækker til, at andre dyr gider spise den. Og det er en væsentlig årsag til, at mange haveejere i øjeblikket oplever en sand invasion af den iberiske skovsnegl, som dræbersneglen rettelig hedder.

- De producerer en enorm mængde slim, som slet ikke er på samme niveau hos skov- og agersneglen, der bliver spist af fugle, pindsvin, grævlinger og ræve. Tudser kan også godt spise dræbersnegle, men ikke når de bliver for store, forklarer Helen Holm.

Ud over ikke at blive spist af andre dyr har dræbersneglene været begunstigede af for dem ekstremt gode vejrforhold.

- Det har været et varmere og vådere forår end gennemsnittet, og det er meget afgørende for dræbersneglen. Det var særligt i marts og maj. Samtidig har det været en fugtig sommer, hvilket får dem til at vandre mere rundt for at parre sig, fortæller Helen Holm og fortsætter:

- Det er ikke sikkert, at der er flere af dem i år end sidste år, hvor der også var rigtig mange. Men vi ser dem meget mere, fordi græsset bliver ved at være vådt lang op ad dagen. De nyder det virkelig, og det går så ud over vores blomsterbede.

Helen Holm vil ikke anbefale gift for at komme de slimede dyr til livs. Hun fortæller, at den mest effektive måde simpelthen er at indsamle sneglene.

- Man kan koge dem, lægge dem i en pose i skraldespanden eller et andet sted, eller hugge hovedet af dem med en spade. Det tiltrækker andre dræbersnegle, som spiser de døde artsfæller, så det skal man være opmærksom på, siger naturvejlederen.

Hun forklarer samtidig, at det er bedst at komme i gang med at bekæmpe dræbersneglene i det tidlige forår. Allerede ved fem graders varme begynder de at være aktive.

- Jo flere, man får taget i starten, jo færre spiser gulerodstoppene senere. Men man kan bekæmpe sneglene hele tiden. Det er vigtigt at komme i gang nu, for i august og september lægger de æg. 4-500 æg per snegl, og da de er tvekønnede, er det dem alle sammen.

Hvis man er plaget af de slimede bæster, er det faktisk nødvendigt at bekæmpe dem helt fra marts til november.

- I efteråret kan man gå ud og lede efter æg, som typisk er i grenbunker, kompostbunker eller under sten. Man kan også lægge aviser ud i haven, for en fugtig avis er også et godt sted for en dræbersnegl at lægge sine æg, siger Helen Holm, der mener, at dræbersneglen er kommet for at blive - i hvert fald i første omgang.

- Den vinder terræn i forhold til andre snegle. Måske er det bare at lære at leve med dem. Men det er et problem, man rent faktisk kan gøre noget ved, for samler man 200 i sin have hver aften, har det en stor betydning.

Selvom sneglene ikke som udgangspunkt er farlige at røre ved, er det en god idé at have handsker på eller samle dem ind med en tang.