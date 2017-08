Se billedserie Der lyder et brag, og de mange skarve letter straks fra deres gren.

Send til din ven. X Artiklen: Der skydes skarver med kanonslag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Der skydes skarver med kanonslag

Næstved - 30. august 2017 kl. 14:00 Af Tekst og foto: Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»BANG!« Et ordentligt skrald lyder ud over en af søerne ved Holmegårds Mose. Før den rungende lyd har lagt sig, letter de første skarver fra træerne, og der lyder en ploppen fra mosen. Skarvens efterladenskaber ender i vandet, og det er der, problemet ligger.

Læs også: Kanonslag skal skræmme skarverne væk fra mosen

Græsset under træerne er hvide, fordi skarven drypper, og mosens vand er grønt, fordi ekskrementerne giver næring til algerne. Jægerrådsformand Steen Ulrich Rasmussen er ude for at skræmme skarven væk.

Den fredede fugl har taget nattesæde i den fredede mose. Efter den har været ved havet og ædt sig mæt i ål og fisk, vender den hver dag næbbet mod mosen, hvor den overnatter. Det er et problem, fordi den efter en lang dag med fuld mave har brug for at komme af med maden igen.

- Vandet i de små søer ved mosen burde være krystalklart, men i stedet er det nu irgrønt, fortæller Steen Ulrich Rasmussen.

Derfor har han medbragt en startpistol, som skal fyre kanonslag op i luften. Det skal give fuglene et chok, så de finder sig et andet sted at sove.

Allerede inden for en uge forventes det, at skarven har fundet sig et andet sted at sove. For det skal den, også selvom det er en fredet fugl.

- Der er 30.000 skarver i Danmark, men kun en mose som Holmegårds Mose, forklarer Steen Ulrich Rasmussen.

Hvor fuglen flyver hen, efter den er blevet jaget en skræk i livet, vides ikke med sikkerhed, den skal bare et sted hen med en mere robust natur end mosens.