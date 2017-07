Billedet er fra valgkampen i 2013, men der er lagt op til valgkamp-stemning, når byrådet efter sommerferien skal drøfte skat. Lars Hoppe Søe (R) og Thor Temte (Enhedslisten) længst til højre ønsker sammen med SFs Jette Leth Buhl at få sat skatten op. Til gengæld ventes borgmester Carsten Rasmussen, Venstres Karsten Nonbo og Helge Adam Møller (K) at sige nej, tak. Foto: Hans Jørgen Johansen

De tre små i byrådet vil forhøje skatten

Næstved - 04. juli 2017

Der er lagt op til skatte-debat, når Næstved byråd samles efter sommerferien.

De tre små partier, SF, Enhedslisten og De Radikale, ønsker at forhøje personskatten i Næstved med op til en procent. Partierne stillede forslaget til byrådets sidste møde før ferien, men trak forslaget tilbage. Årsag: Fristen for at søge indenrigsministeren om at forhøje skatten er 1. september. Derfor er der rigelig tid til at sende en ansøgning, hvis sagen behandles i byrådet den 22. august.

- Vi har et mere kvalificeret grundlag at vurdere sagen på, hvis vi venter, sagde Enhedslistens Thor Temte, da han bad borgmester Carsten Rasmussen om at få trukket sagen tilbage.

Og borgmesteren bekræfter, at i løbet af sommeren bliver kommunernes økonomiske aftaler med regeringen afklaret.

- Så ved vi mere, når vi mødes efter sommerferien, siger Carsten Rasmussen.

Derfor ligger det fast, at forslaget om at få tilladelse til at forhøje personskatten med op til en procent er på dagsordenen den 22. august.

Det er tredje år i træk, at De Radikale stiller forslag om at forhøje skatten i Næstved. Hver gang er forslaget blevet nedstemt i byrådet. Denne gang er det etmedlems-partierne, der samlet forsøger at få flertal for en skatteforhøjelse.

Begrundelsen for at forhøje skatten er, at der efter partiernes mening skal skaffes flere penge til skoler, omsorg, ældrepleje, psykiatri, handicap og dagpasning - kommunale kerneområder.

- Vi er nødt til at dreje på skatteknappen, hvis vi skal holde et rimeligt serviceniveau, er meldingen fra den radikale Lars Hoppe Søe.

Og den konservative Helge Adam Møller har tidligere blankt afvist skatteforhøjelse.

- Vi skal sætte tæring efter næring. Det er et godt princip i stedet for bare at bruge den nemme løsning og forhøje skatten, siger Helge Adam Møller.

Og Venstres viceborgmester Karsten Nonbo: - Vi bør, kan og skal holde skatten i ro. Det er byrådets opgave at finde pengene og ikke bare sende regningen til skatteborgerne.

Byrådet har budgettet til førstebehandling 19. september.