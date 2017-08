Danmarks bedste rødvin er fra Vesterhave

- Jeg har lige stået og snakket med formanden for vinavlerne her på Sydsjælland (Lars Holt, red.) om, at det er pudsigt, at netop den vin vandt, for vi mødtes kun tre gange i løbet af året og arbejdede i marken. Fremover skal vi måske bare lade være med at passe markerne, siger Jesper Rye Jensen med et grin, da han fortæller om lørdagens prishøst.