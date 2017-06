Trafikmålinger på Chr. Winthersvej er på forunderlig vis blevet forpurret to gange. Foto: Mogens Lorentzen

Dårlig stemning på møde om mere trafik

Næstved - 23. juni 2017 kl. 07:15 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stemningen var ikke den aller bedste, da der torsdag eftermiddag blev holdt borgermøde om en lokalplan, som kan betyde en væsentlig forøgelse af trafik gennem Digtervejskvarteret.

Med omkring 150 fremmødte, stod politikerne i Byrådets Plan- og ejendomsudvalg ikke til at fejre en sikker sejr. Tvært i mod. De var i strid modvind.

Borgerne fra Digtervejskvarteret stillede masser af spørgsmål og det stod hurtigt klart, at der er en massiv modstand mod at lade Chr. Wintersvej blive adgangsvej til et nyt område med 80-110 boliger. Det nye boligområde har fået navnet Klosterlunden og opføres mellem Halfdan Rasmussens Vej og Klosterskoven.

Det er næppe kommet bag på politikerne, at utilfredsheden ulmer bag hækkene i Digtervejskvarteret. Politikerne er blevet tæppe-bombet med protester fra grundejerforeninger og Lokalrådet i Lille Næstved.

Hvis politikerne har tænkt sig at blive genvalgt til kommunalvalget 21. november, bør de måske overveje at lave en helt ny vej ind til det ny boligkvarter. I hvert fald, hvis de ønsker stemmer fra beboerne i Digtervejskvarteret. De vil ganske enkelt ikke finde sig i, at villavejene får tilført mere trafik.

Flere foreslår, at der laves en helt ny adgangvej til Klosterlunden og de andre udstykninger, der er på tegnebrættet.

Et forslag er, at man kan komme ind på en ny adgangvej fra rundkørslen ved Karrebækvej.

Det var egentlig meningen, at Næstved Kommune skulle præsentere en helt ny trafikmåling.

Men to gange inden for en uge er målingen på Chr. Winthersvej blevet forpurret. Sjællandske erfarer, at slangerne, der tæller hver gang en bil passerer, er blevet fjernet. Slangerne bores ellers solidt ned i asfalten og hopper ikke uden videre væk fra vejen.

Lokalplanen er i høring frem til 22. juli og lokalrådet holder konference om alternative løsninger 16. august. Byrådet tager endelig stilling til lokalplanen 22. august.