DF vil have dyrepoliti på finansloven

Næstved - 18. august 2017 kl. 07:46 Af Esben Thoby

En 34-årig kvinde blev onsdag idømt blot 30 dages betinget fængsel og en frakendelse af retten til at have med hunde at gøre i tre år, da hun blev fundet skyldig i vanrøgt af 67 af de i alt 91 hunde, hun havde på sin gård uden for Hyllinge, vest for Næstved.

Det fik Dyrenes Beskyttelse til at kalde dommen for »rystende og chokerende«, og samme slags tillægsord benytter Karina Due, dyrevelfærdsordfører for Dansk Folkeparti på Christiansborg.

- Jeg er meget skuffet over den alt for milde dom. Hun burde have fået en strengere straf, også selvom forbrydelsen blev begået, inden vi sidste år i Folketinget forhøjede straffen for dyremishandling, siger hun.

Direktøren i Dyrenes Beskyttelse, Britta Riis, krævede i torsdagens Sjællandske oprettelsen af et dyrepoliti, og også her er Karina Due helt på bølgelængde:

- Jeg har det sådan, at nu har vi (DF, red.) talt om det i så mange år. Der har været så mange grimme sager, så nu er det på tide at få indført et dyrepoliti. Jeg har meget svært ved at forstå de partier, som siger nej.

Også Socialdemokraterne går ind for et dyrepoliti, så et flertal er næsten på plads allerede. Alligevel skal man ikke regne med, at de to partier slår sig sammen og vedtager et lovforslag uden om regeringen.

- Det ville være skønt, hvis vi kunne få nogle flere partier med. Jeg vil passe på med at gennemføre noget nu, som så risikerer at blive lavet om eller helt fjernet, hvis Folketinget får en anden sammensætning efter næste valg, fortæller Karina Due.

Ordføreren siger, at hun vil fortsætte med at lægge pres på justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

- Det er noget, som jeg vil arbejde på, kan komme med i forhandlingerne om finansloven til efteråret. Jeg så gerne, at vi kunne få etableret et dyrepoliti i løbet af 14 dage, men desværre tager tingene lidt længere tid, end man selv ønsker, lyder det fra Karina Due, som mener, at et dyrepoliti måske kunne have hjulpet til at stoppe kvinden fra Hyllinge langt tidligere:

- Man kan ikke lovgive mod dumme mennesker, men et dyrepoliti kunne have opdaget det tidligere. Det ville kunne opklare forbrydelser aktivt ved eksempelvis at søge i databaser på nettet og se, hvem der har mange hunde til salg, i stedet for at gå og vente på, at tingene bliver anmeldt.