Niels Ebbesen skulle bruge et par dage på at sunde sig, før han gik til politiet. Det er nu over to uger siden. Politiet har fortsat ikke afhørt de mistænkte. Foto: Kristian Willumsen

Send til din ven. X Artiklen: DF-politiker kritiserer politiet i voldssag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DF-politiker kritiserer politiet i voldssag

Næstved - 22. februar 2017 kl. 06:03 Af Kristian Willumsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

67-årige Niels Ebbesen blev overfaldet, da han lørdag 6. februar var hos bageren for at hente morgenbrød. Allerede mandagen efter havde politiet en kraftig mistanke til, hvem der stod bag overfaldet, men man har over to uger efter fortsat ikke afhørt de mistænkte. Det vækker vrede hos byrådsmedlem for Dansk Folkeparti Thomas Palmskov.

- Sådan nogle voldsmænd skal ikke have lov til at gå frit rundt. Offeret kan jo risikere, at rende ind i dem på gaden, siger Thomas Palmskov.

Leder for lokalpolitiet i Næstved, Peter Haslund, forklarer, at når der ikke er et umiddelbart grundlag for en varetægtsfængsling, venter man med at hive fat i de mistænkte til efterforskningen er helt færdig.

Den forklaring er Thomas Palmskov ikke tilfreds med.

- Hvis man ikke har forsøgt at få fat i de her gerningsmænd, er det dæleme for dårligt. Det er forkert prioritering. Så må de drosle lidt ned for deres fartkontroller, siger han.