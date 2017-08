Sådan ville udsigten blive til Karrebæk Kirke lød beskeden fra byrådsmedlem Niels Kelberg, der brugte billedet i kampen for at forhindre opsætning af store vindmøller ved Saltø. Visualisering: Niels Kelberg

DF-politiker beskyldes for billed-fusk

Han er utilfreds med, at byrådsmedlem Niels Kelberg, DFs gruppeformand i Næstved byråd, i 2014 offentliggjorde manipulerede billeder. Meningen var, at visualiseringerne skulle vise udsigten til Karrebæk Kirke efter at de nye kæmpe-møller ved Saltø var opstillet.

Det lykkedes dog ikke Dansk Folkeparti at stoppe Saltø-møllerne, som blev opstillet først på sommeren. Dog blev antallet reduceret fra fire til tre - også efter protester fra beboerne i landsbyen Bistrup vest for Næstved. Nu er de tre kæmpemøller ved Saltø i drift.

- Jeg synes ikke, at det er i orden at bringe den slags forkerte billeder. Det er useriøst, og noget makværk. Niels Kelberg bør dementere. Og hvis han har givet penge for billederne, så bør han forlange dem tilbage igen. Jeg har ikke noget med Saltø-møllerne at gøre, men jeg synes, at vindmølle-modstanderne skal være ærlige. Man kan ikke se skyggen af en vingespids, siger Hans Madsen til Sjællandske.