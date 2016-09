Gymnasieordfører Marie Krarup (DF) er bekymret for, om det nyåbnede muslimske gymnasium Hindholm STX kan leve op til krav om at udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse. Hun ønsker derfor, at der holdes tæt kontrol med gymnasiet.

DF ønsker tæt kontrol med muslimsk gymnasium

- Jeg vil opfordre ministeren til at holde meget tæt kontrol, for jeg vil være nervøs for, om de elever, der går på det her gymnasium, bliver forberedt til at leve i et samfund, der er præget af frihed og folkestyre, siger ordføreren.

Hindholm STX, der ligger i Fuglebjerg mellem Næstved og Slagelse, åbnede 22. august. Ind til videre har det 21 elever. Gymnasiet er et privatgymnasium med en muslimsk og basisdemokratisk profil.

Gymnasiet er ikke det første gymnasium, der har en religiøs profil, da der i forvejen eksisterer kristne gymnasier. Og selv om gymnasiet lægger vægt på de demokratiske værdier, er DF-ordføreren bekymret.

- Hvis man på forhånd siger, at man skal have muslimske værdier og en muslimsk tankegang, som traditionelt er i modstrid med frihed, fordi det er en lovreligion, så synes jeg, det ser ud til, at der er en modsætning, siger Marie Krarup.

Socialdemokraternes undervisningsordfører, Annette Lind, er heller ikke begejstret for åbningen af det nye gymnasium. Men det handler først og fremmest om, at det er privat.

- Først og fremmest synes vi, at man skal udnytte de offentlige gymnasier. Der er man helt sikker på, at man får styrket den demokratiske dannelse og får kendskab til grundlæggende frihedsrettigheder, siger ordføreren.

Hun lægger vægt på, at der skal være samme skærpede tilsyn med private gymnasier som med friskolerne.

- Vi var før sommerferien med til at lave skærpede tilsyn på de private friskoler, og vi synes selvfølgelig ikke, at der skal være nogen forskel på, hvordan man holder tilsyn på en privat friskole og et privat gymnasium, siger Annette Lind.