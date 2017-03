Et af de i alt seks skyderier i september og oktober sidste år i Næstved skete her på Kildemarksvej. Foto: Lars Ole Andersen/Media Næstved

DF: Bander i Næstved opruster til væbnet konflikt

Nu ser det ud til, at konflikten er på vej til at blusse op igen. I hvert fald hvis man skal tro de oplysninger, der er tilkommet Peter Skaarup, Dansk Folkepartis gruppeformand på Christiansborg.

- Jeg er blev oplyst af folk i området, at der er en oprustning i gang. Satudarah er i gang med at skaffe våben for at gå i kamp mod Bandidos. Man kæmper om hashhandlen, lyder det fra Peter Skaarup, som er bekymret for situationen i Næstved: