Ina Pedersen, Coffee & Cream i Næstved, synes det er urimeligt, at hun skal betale 8000 kroner årligt for at have borde og stole foran sin café. Foto: Mads Dam Bendtsen

Send til din ven. X Artiklen: Citychef kalder café-afgift forældet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Citychef kalder café-afgift forældet

Næstved - 17. januar 2017 kl. 15:58 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når personalet på cafeen Coffee & Cream i Næstved hver dag sætter stole og borde ud på fortovet, skal der betales 8.000 kroner ved kasse 1 til Næstved Kommune.

Læs også: Skal banken sælge kaffe

Som den ene af seks kommuner i hele landet betales der i Næstved et gebyr for at have ude-servering.

Det skriver Sjællandske.

Ina Pedersen synes gebyret er urimeligt og bør afskaffes.

- Hvorfor skal jeg betale for at leje et stykke af fortovet, når butikkerne ikke skal betale for at have deres varer udenfor, spørger Ina Pedersen, indehaver af Coffee & Cream.

Hun synes, at afgiften helt skal afskaffes.

City-chef Lars Børsting har den samme holdning. For nylig var han til møde i Byrådets tekniske udvalg og talte mod café-gebyret.

- Vi vil gerne være en erhvervsvenlig by, men så må vi kigge ud på den rigtige verden. At et enkelt erhverv skal betale for at benytte en offentlig plads for at have udeservering er en forældet afgift, som burde være afskaffet. Skal vi ikke hellere bevæge os op et niveau, der er på højde med de andre? Det nytter jo ikke noget at stille op til Le Mans-race i en Golf, siger Lars Børsting.