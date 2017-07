Se billedserie Den gamle messingklokke på Hjortholm Kostskole er blevet pudset, og selve ophænget og pælen er blevet malet . Det er den tidligere Hjortholm-dreng Christian Johansen (tv.), der har fået idéen at restaurere den gamle klokke. Han får her hjælp af »den grønne havemand« Peter Christensen til at hænge klokken op. Foto: Mie Neel

Christian: Børnehjem reddede mit liv

Næstved - 13. juli 2017
Af Mia Than West

Et ophold på børnehjem i 1960'erne gav 63-årige Christian Johansen en ny start på livet. I dag er han taknemmelig over sin tid på Hjortholm Kostskole ved Fuglebjerg, som fik ham væk fra en dårlig barndom og opvækst med vold i hjemmet.

Faren slog ham jævnligt med blandt andet kobberrør, og han trivedes hverken hjemme eller i skolen. Christian Johansen voksede op i en familie, der ikke havde meget at gøre godt med. De boede fire mennesker i en lille et-værelses lejlighed i Gentofte uden toilet og bad.

Han blev derfor anbragt på Hjortholm Kostskole, som vendte op og ned på tilværelsen. Opholdet på børnehjemmet blev redningen for den dengang 12-årige dreng, som fik modet på livet tilbage.

- Fra at være klassens dårligste i alt kunne jeg få en form for genstart. Jeg fik rent tøj og mad hver dag, fortæller Christian Johansen, som i dag er taknemmelig for sin tid på børnehjemmet.

Han besøger sammen med sin kone Pia Johansen Hjortholm Kostskole hvert år til gammel elevdag. Det har de gjort siden 2010. Sidste år fik han idéen til at restaurere den gamle messingklokke.

- Den var et vartegn, og man lyttede efter den. Der blev ringet på den, når vi skulle ind og spise. De kunne ikke råbe os alle sammen op, husker Christian Johansen og fortsætter:

- Hvis jeg kan sætte et lille, bitte aftryk for at vise min taknemmelighed over at have været her, vil jeg gerne gøre det, uddyber han.

Christian Johansen vil fremover fortsætte med at besøge det sted, der for mange år siden blev hans redning væk fra en voldelig opvækst og en dårlig barndom. Han kommer igen og igen på grund af den imødekommenhed og den accept, han modtager af de ansatte, når han besøger Hjortholm Kostskole.

- Det her er mennesker, der vil de unge. Det er fantastisk, at stedet er bevaret, og at der er kommet mennesker ind, der kan tackle de her unge. Når du samtidig bliver mødt med accept, så får du ligesom følelsen af at være noget, siger han.

Læs mere i Sjællandske, torsdag.