Chris: Min krop gik i stå

- Jeg var nødt til at sætte et skilt i vinduet. Jeg kan ikke møde på arbejde i øjeblikket. Kroppen vil ikke, og jeg vil ikke risikere at gå helt ned, siger Chris Scheibel.

Og er sikker på at baggrunden for »nedturen« er mange års hårdt arbejde i butikken og ikke mindst brorens død tidligere på året.

- Jeg gav mig ikke tid til at sørge, men gemte mig i arbejde. Nu er jeg nødt til at slappe af. Kald det rekreation. Jeg slår en masse græs og hører mange lydbøger. Jeg er bare træt, og trænger til en pause. I hvert fald et par uger endnu. Det er meget uvant for mig. Jeg er pligtopfyldende og til at regne med, og havde min sidste sygedag i 1999. Men jeg kan ikke klare en så tempofyldt hverdag med en arbejdsuge på 65 timer. Jeg vil starte på en frisk, siger Chris Scheibel til Sjællandske.