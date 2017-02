Se billedserie Campus i model - til august 2018 er bygningen klar til brug.

Campus er fremtiden

Næstved - 23. februar 2017 kl. 07:10 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En skovfuld jord for en maskine, men et kæmpeskridt ind i fremtiden for Næstved.

Sådan kan de berømte ord fra amerikanernes månelanding omskrives til Næstved-forhold.

Onsdag satte borgmester Carsten Rasmussen og VUC-formand Per Skovgaard Andersen gang i Campus Næstved. Det foregik i Teatergade for foden af Munkebakken, som i anledning af byggeriet er skrællet for træer. Munkebakken ligner et åbent sår med lysende grus.

Men i sommeren 2018 er VUC Storstrøm klar til at flytte ind i de bygninger, som er starten på Campus Næstved.

- Det er en milepæl i Næstveds historie. Vi ønsker at styrke ungdomsuddannelserne, og Campus Næstved vil give mere liv i byen. En fantastisk placering for foden af Munkebakken og samtidig tæt på centrum. Jeg glæder mig til at byde 500-600 studerende velkommen, sagde Carsten Rasmussen før han satte sig op i førerhuset på gravemaskinen for at tage første spadestik til byggeriet.

Det er VUC Storstrøm, der bygger 5.000 kvadratmeter fordelt på tre bygninger i tre og fire etager. På toppen indrettes en stor tagterrasse, der munder direkte ud til toppen af Munkebakken.

- Campus vil gøre Munkebakken endnu mere attraktiv. Og fra toppen er en fantastisk udsigt over Næstved, siger Carsten Rasmussen.

Formanden for VUC Storstrøm Per Skov Andersen tog det andet spadestik. Han glæder sig over, at det efter mere end fem års planlægning er lykkedes at komme i gang. Fra starten var det meningen, at flere uddannelsesinstitutioner skulle være med, men det bliver altså VUC, der lægger for.

- Så glæder vi os til, at flere kommer til. Det er en supergod tanke at samle uddannelsesinstitutionerne i Campus Næstved. Og Munkebakken er det eneste rigtige sted i Næstved. Jeg er sikker på, at den placering vil betyde endnu flere studerende, siger Per Skov Andersen til Sjællandske.

VUC flytter fra Birkebjergparken i sommeren 2018. Byggeriet er beregnet til at koste 93 millioner kroner, og prisen holder, lover Per Skov Andersen.