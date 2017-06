Rashida Bilal Ahmad vil være et godt eksempel for sine døtre, og derfor har hun åbnet Café Koki. - Så kan de ikke komme om nogle år og sige, at jeg ikke viste dem et godt eksempel, siger hun.

Send til din ven. X Artiklen: Caféejer: Man skal ikke være en byrde for samfundet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Caféejer: Man skal ikke være en byrde for samfundet

Næstved - 14. juni 2017 kl. 12:09 Af Niels Brande Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Rashida Bilal Ahmad åbnede Café Koki i Grønnegade i Næstved, var det samtidig kulminationen på godt et års indsats for at klare sig selv.

Læs også: Pakistansk regnvejrsmad og danske caféretter forenes i ny café

Hun kom med sin mand og ældste datter til Sverige for knap ti år siden, da han skulle læse en kandidatuddannelse i jura på Lunds Universitet. Senere fik de endnu en datter.

Tre år senere, da han var færdiguddannet, fik han job i Næstved som advokat med speciale i marineforsikringer.

- Hans chef var rigtig flink. Han sagde til min mand, at sådan en intellektuel kvinde som mig ikke skulle gå derhjemme, og han tilbød mig et godt job.

Familien, der kommer fra den pakistanske storby Lahore, har klaret sig selv i alle årene, de har boet i Sverige og Danmark.

- Det er vigtigt for mig, at mine børn lærer at bidrage til samfundet, de lever i, og ikke er en byrde. Det prøver jeg at lære dem. Jeg vil gerne give mine døtre en god fremtid, siger 42-årige Rashida Bilal Ahmad, hvis døtre i dag er syv og 15 år.

Derfor skulle hun finde en ny levevej, da hun for godt et år siden blev fyret fra et job med titel af marine executive i et firma i Næstved.

- Jeg arbejdede med skibsfosikringer for et britisk selskab, da jeg mistede mit arbejde, forklarer Rashida Bilal Ahmad, der blev fyret sammen med en stribe andre ansatte i forbindelse med et dødsfald i firmaets ledelse.

Efter en tid fik parret en idé.

- Jeg laver rigtig god mad, og derfor syntes min mand, at det var en god idé at åbne caféen her.

Dermed kan hun også indfri et andet ideal.

- Har man børn, skal man også passe dem godt. Derfor ville jeg have min egen forretning, så jeg kan være et godt eksempel for dem. Det skal forældre være.