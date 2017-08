Cafeer betaler en afgift til kommunen for at tilbyde gæsterne udeservering. Butikker, der benytter samme fortov til tøjstativer, betaler ikke. Foto: Anna C. Møhl

Café latte-afgift til debat igen-igen

Næstved - 15. august 2017 kl. 07:02 Af Anna C. Møhl

Står det til Dansk Folkeparti skal det ikke kun være cafeer, der betaler en afgift for at stille borde og stole op udenfor i Næstveds gågader.

Også alle butikker, som bruger det offentlige fortov til tøjstativer og udstilling af varer, skal til lommerne, mener DF.

Restauratører betaler afgift for at leje et areal udenfor, hvor der kan stille borde og stole.

Ina Pedersen, der har cafeen Coffee & Cream i Ringstedgade, betaler årligt 8.000 kroner i afgift for at servere latte og ostekage til gæsterne.

Topscoreren er Vivaldi, der betaler godt 40.000 kroner for at leje 125 kvadratmeter fortov af kommunen.

Coffee & Creams nabo sælger tøj og har varer klos op ad cafeen. Tøjbutikken betaler ikke for at låne fortovet.

Debatten for og imod café-gebyret har stået på i flere år.

Cityforeningen vil have afskaffet gebyret. Citychef Lars Børsting har kaldt afgiften forældet og anbefalet, at den afskaffes. Det samme ønske har Venstre. DF vil have, at flere at betale for at låne et stykke af fortovet.

Niels Kelberg, DF, vil have, at afgiften omfatter alle, der låner et stykke af fortovet. Også dem, der stiller så mange tøjstativer ud på fortovet, at det kan være svært at komme forbi.

- Der skal ikke gøres forskel. Alle, der benytter det offentlige areal, skal betale. Og så skal det sikres, at adgangen på gågaderne er handicapvenlig, siger han.

I Venstres valgprogram fremgår det, at caféafgiften skal afskaffes. Det oplyser formand for teknisk udvalg, Søren Revsbæk.

- Afgiften skal afskaffes. Vores mål er at få mere liv i bymidten og det får vi ikke ved at fastholde gebyret, siger han.