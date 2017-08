Se billedserie Karina Ditlev Petersen og hendes kæreste Søren Thamdrup har ikke fortrudt, at de valgte at tage kampen op med Fødevarestyrelsen, men det tager tid, og det er dyrt. De er dog sikre på, at de kommer sejrrigt ud af forløbet. Foto: Robert Andersen

Café-ejer vil i retten for at få slettet sure smileyer

Næstved - 05. august 2017 kl. 06:12 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søren Thamdrup og Karina Ditlev Petersen fra Café Elysia har valgt at tage kampen op med Fødevarestyrelsen hele vejen ind i retslokalet - også selv om caféen forlængst har fået den glade smiley tilbage i vinduet.

Det sidste ord er ikke sagt i sagen om de sure smileyer, som Fødevarestyrelsen gav til Café Elysia i Jernbanegade i marts og maj måned i år. I hvert fald ikke, hvis det står til Søren Thamdrup og Karina Ditlev Petersen, der er den registrerede ejer af caféen..

De har klaget til Fødevarestyrelsen over den kontrollant, som tildelte caféen de to smileyer, og nu er klagen sendt videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Sagen handler om uenigheder omkring temperaturmålinger, egenkontrol, rengøring og risikoanalyser.

I forbindelse med den første sure smiley blev de tildelt en bøde på 5.000 kroner, som de har afvist at betale.

Det betyder, at de ikke vil erkende forholdet, og Fødevarestyrelsen bliver derfor ifølge Søren Thamdrup nødt til at melde dem til politiet.

Og det er netop parrets strategi, for det medfører, at de får mulighed for at fremlægge de beviser, de mener at have i sagen, i en kommende retssag.

De fortæller, at Fødevarestyrelsen ikke vil se deres materiale, og det frustrerer dem, fordi de mener at have ret.

Den anden sure smiley fik caféen for ikke at hænge den nyeste kontrolrapport op. Det beroede på en misforståelse i forbindelse med klagesagen ifølge parret.

Søren Thamdrup og Karina Ditlev Petersen føler, at Fødevarestyrelsen bare har lukket ørerne for deres argumenter, og derfor er en retssag eneste udvej for at få slettet de sure smilyer, som parret ikke mener, caféen har fortjent.

- Vi vinder den sag, siger de.

Fødevarestyrelsen afviste i Sjællandske fredag kritikken fra Søren Thamdrup og Karina Ditlev Petersen og fastholdt dermed, at styrelsen har handlet korrekt, og dermed ser det ud til, at parterne skal mødes i retten.

- Jeg tror ikke, at de forventede, at vi ville blive ved, siger Søren Thamdrup.