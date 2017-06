Café Koki åbner i gågaden

- Jeg arbejdede for et britisk selskab som marine executive. Blandt andet med skibsforsikringer, forklarer hun.

For godt et år siden stod hun uden arbejde, og da det er vigtigt for hende, at familien klarer sig selv uden at være en byrde for samfundet, gik spekulationerne i gang om, hvad hun så skulle lave.