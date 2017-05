Byrådspolitiker stopper: Jeg skal være mor

- Den åbenlyse årsag til at jeg ikke genopstiller er, at jeg til september skal være mor til en lille pige. Nyfødt baby og valgkamp hænger ikke sammen, så jeg holder en pause. Men jeg er ikke færdig med politik, og vil fortsat være aktiv i partiforeningen. Og støtter op om vores borgmester, som er den bedste Næstved nogen sinde har haft. Jeg håber, at han fortsætter, siger Mette Stensgaard til Sjællandske.

Farvel til tre S-medlemmer

- Jeg har været meget glad for byrådsarbejdet. Faktisk skulle alle have mulighed for at se, hvor alsidigt det er at være med i byrådet. Men det er også indviklet. Men sundt at prøve. Nu holder jeg en pause, og udelukker bestemt ikke, at jeg er klar til at genopstille om fire år, siger Mette Stensgaard.