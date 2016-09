Byrådet skal mærke det gode liv på landet

Lokalrådet for Hyllinge, Marvede, Vallensved Sogne samt Ladby og Guderup har inviteret byrådet i Næstved på en guidet bustur. Formålet er at vise byrødderne lokalområderne og undervejs få gang i dialogen mellem borgerne og politikerne.

- Man får mulighed for at få den tætte snak og den direkte dialog med nogle fra byrådet. Vi vil vise nogle af de herligheder, vi har at byde på. Det her landskab er ikke så dødt. Der er masser af liv ude hos os, forklarer formand for lokalrådet, Lars Westermann, til Sjællandske.

- Vi er glade for at bo her. Og der er en grund til, at vi bor her. Overskriften er, at byrådet mærker det gode liv på landet, konstaterer han.