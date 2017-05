Niels, Thomas og Dyden i midten. Sådan sagde den konservative Helge Adam Møller til DFs Githa Nelander. Foto: Mogens Lorentzen

Byråd uden sexchikane

Næstved - 17. maj 2017 kl. 06:27 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

NÆSTVED: Der er ingen grænseoverskridende lumre bemærkninger mellem byrådsmedlemmerne i Næstved.

Sjællandske har spurgt Byrådets 31 medlemmer, om de i deres politiske arbejde har følt sig udsat for chikane eller krænkelser af seksuel karakter.

22 af byrådsmedlemmerne svarer, at de aldrig har oplevet noget, der mindede om seksuelle krænkelser eller chikane.

Søren Revsbæk (V):

- Det skulle overraske mig, hvis det er tilfældet i Næstved Byråd, hvor man generelt har en ordentlig tone mellem byrådsmedlemmerne. En tone, der dog er blevet hårdere gennem årene, hvor fænomenet »voksenmobning« synes at blive en del af den politiske debat, men chikane af seksuel karakter synes jeg ikke at have set.

Revsbæks partifælle Cathrine Riegels Guldbergsen oplyser, at hun kan møde hentydninger, men at hun aldrig har følt sig krænket eller chikaneret.

- Jeg mener faktisk, at alt for mange er oversensitive. Selvfølgelig skal man respekterer hinanden, men nogen gange siges ting med et glimt i øjet og det skal der være plads til, siger hun.

Hård tone

Debatten om sexchikane og sexisme i dansk politik er på sit højeste lige nu.

Berlingske har dokumenteret udbredt sexisme i dansk kommunalpolitik. For eksempel, da Cecilie Roed Schultz, som var byrådskandidat for Enhedslisten i Fredericia, havde holdt en 1. maj-tale og traf en mand fra et andet parti.

»Du trænger til at blive kneppet,« sagde manden til den dengang 26-årige politiker.

I Næstved Byråd er der ingen eksempler på uforskammetheder af samme karat. Langt fra.

Men DFeren Githa Nelander har følt sig talt ned til af en byrådskollega.

Det var, da den konservative Helge Adam Møller i en debat i byrådssalen pegede på de tre DFere, nævnte Niels Kelberg og Thomas Palmskov ved navn og sagde til Githa Nelander:

- Og så har vi dyden i midten.

Bemærkningen ramte hende lige i mellemgulvet. Githa Nelander følte sig i den grad ramt på sit køn.

- Jeg syntes det var nedgørende og udelukkende rettet mod mit køn. Jeg er ikke sart og slet ikke dydig, men jeg følte, at det var respektløst, siger hun.

Helge Adam Møller har en helt anden opfattelse af begrebet »Dyden i midten«.

- Jeg tror jeg bruger udtrykket en gang om ugen. Der er overhovedet ikke noget negativt eller nedladende i det, men jeg kan konstatere, at det er blevet opfattet på en helt anden måde, end det var tiltænk, siger han.