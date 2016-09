Borgmester Carsten Rasmussen (S), viceborgmester Karsten Nonbo (V) og byrådsmedlem Helge Adam Møller (K) er nu klar til de afgørende budgetforhandlinger, hvor uenighed, om hvor meget dækningsafgiften skal nedsættes, kan blive det store stridspunkt. Foto: Bjørn Ambjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Byråd lover: Ingen skattestigninger her Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byråd lover: Ingen skattestigninger her

Næstved - 21. september 2016 kl. 15:49 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstveds borgmester, Carsten Rasmussen (S), går efter endnu et bredt budget-forlig. Og de fleste af byrådets partier er parat til at forhandle. Men på forhånd ligger det fast, at Enhedslisten ikke bliver en del af forliget.

Byrådsmedlem Thor Temte fra Enhedslisten erklærede, at han ønsker en bedre service og skattestigning.

Og borgmesteren indledte sin budget-forelæggelse med, at fastslå, at der bliver ikke skattestigninger i Næstved.

I øvrigt ser det ud til, at budget-lægningen i år bliver ganske let i Næstved. Der er et mindre underskud på 3,6 millioner kroner på det foreløbige budget for 2017. Til gengæld er der store overskud de kommende år, og den likvide formue er på over 200 millioner kroner.

- Jeg tror ikke, det bliver det mest vanseklige budget at lægge. Det ser rimeligt fornuftigt ud. Jeg håber, at der bliver et bredt flertal bag budgettet, sagde Carsten Rasmussen.

Og han fastslog, at der skal afsættes flere penge til handicap- og psykiatriområdet samt til ældreområdet.

Den helt store budget-kamp kommer helt sikker til at stå om dækningsafgiften. På forhånd har den konservative ordfører Helge Adam Møller stillet det ultimative krav, at dækningsafgiften næste år skal ned med mere end en promille. Og det betyder, at både SF og Enhedslisten melder fra. Til gengæld er Socialdemokratiet og Venstre klar til at forhandle, hvis pengene kan findes. Heller ikke Dansk Folkeparti afviser, at gå med til en skattelettelse til erhvervslivet.

Dækningsafgiften er en afgift på erhvervsbygningerne. Kommunerne bestemmer selv om de ønsker afgiftten, der højest kan være 10 promille. I Næstved er afgiften på fem promille, og den indbringer omkring 25 millioner kroner om året til kommunekassen. Der føres et selvstændigt regnskab for dækningsafgiftten. Og i Næstved har byrådet og Næstved Erhvervsforening en gammel aftale om, at indtægten fra dækningsafgiften skal anvendes til omfartsveje og arena. Da aftalen blev indgået var der tale om en stor arena ved Stenlængegården. Det projektet blev opgivet allerede i 2010.

Efter næsten en times debat i byrådet starter de egentlige budget-forhandlinger. Fristen for at indsende ændringsforslag er mandag den 26. september.