Byfest reddet: Ny bestyrelse valgt

Næstved - 26. januar 2017 kl. 11:05

Der bliver en byfest i Fuglebjerg i år. Det blev slået endeligt fast tirsdag aften, da »Foreningen for Fuglebjerg Byfest af 2017« havde stiftende generalforsamling.

Her blev foreningen officielt stiftet, vedtægterne godkendt, og en ny byfest-bestyrelse valgt. Dermed er den traditionsrige byfest reddet.

- Det gik så godt. Der var virkelig god opbakning, og der var bare lys i øjnene på alle. Vi er klar til at trække i arbejdstøjet, siger Annie Eriksen, der er en af de nye medlemmer i bestyrelsen.

Tilbage i november tog hun - sammen med Marianne Schønebeck - initiativ til at forsøge at redde byfesten, efter samtlige medlemmer i det tidligere byfestudvalg besluttede at trække sig. De to kvinder, der begge er bosat i Fuglebjerg, indkaldte til et fællesmøde i Fuglebjerg-Hallens cafeteria i slutningen af november. Formålet med mødet var at se, om der i det hele taget var opbakning til at bevare byfesten og interesse for at føre traditionen videre.

Og det var der.

Tirsdag den 24. januar var omkring 30 mødt op i FIFs klubhus ved Fuglebjerg-Hallen. På dagsordenen var blandt andet forslag til fremtidigt arbejde og aktiviteter.

- Folk kom med så mange input og gode idéer. Der var på intet tidspunkt negativitet, fortæller Annie Eriksen.

Der var blandt andet forslag til, at man skulle gøre byfesten mere familievenlig ved eksempelvis at have aktiviteter som »slå søm i«, skyde med bue og pil og ponyridning.

Det kom også på tale, at foreningerne i byen som Fuglebjerg 4H og ponyklubben eventuelt skal inddrages i byfesten. Og flere pointerede desuden, at de gerne vil beholde det traditionsrige blomsteroptog.

Forude venter et stort arbejde for den nyvalgte bestyrelsen. Annie Eriksen forsikrer, at der bliver en byfest i Fuglebjerg i 2017, og at det bliver den tredje weekend i august, som det plejer.

- Vi er enige om, at det er farligt at springe et år over. Byen er død nok i forvejen. Vi er simpelthen nødt til at have byfest i år. Det skal der være, pointerer hun.

Den nyvalgte bestyrelse konstitueres tirsdag den 31. januar.