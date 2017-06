Byens høvdinger i kamp dagen efter sankthans

Sammen med JCI, Junior Champer Næstved, der er et netværk af yngre mennesker med formålet at udvikle bedre ledere, står Suså Havn for festen, der afholdes dagen efter sankthans, hvor der også er fest i havnen. Sidste år var »Halløj i havnen« først i august.

- Det handler om logistik. På denne måde skal vi ikke sætte telte op og have hele apparatet til at køre to gange, siger Jesper Depenau.

- Kultur er super fint, og det skal vi også have i byen, men der mangler også lidt et rum for almindelig morskab. Selvfølgelig holder vi festen for vores egen skyld her i havnen, men vi gør det også for Næstveds skyld, siger formanden, der er stolt af havnemiljøet, der tæller 30 skibe - alle af træ. Det er nemlig kravet for at ligge fortøjet i Suså Havn.