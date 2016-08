Se billedserie Nicolai Hartmann (i midten) er tredje generation af familien, der ejer og driver blandt andet Parkens Butikscenter. Til venstre er det Søren Hartmann, hans far og anden generation, og til højre centerformand Benjamin Ryberg. Foto: Niels Brande Foto: unknown

Butikscenter skal bygges om

Næstved - 30. august 2016 kl. 11:38 Af Niels Brande

I knap 50 år har familien Hartmann ejet og drevet Parkens Butikscenter, som de også har bygget.

Centret, der er bygget i sammenhæng med det store boligområde Sct. Jørgens Park i Næstved, rummer omkring 30 butikslejemål og har gennem årene gennemgået store forandringer. Blandt andet da det tidligere åbne center i 1993 blev overdækket til en arkade, som det kendes i dag.

Nu er det imidlertid tid til fornyelse igen - eller en brush up, som Nicolai Hartmann formulerer det.

- Siden vi opførte arkaden, har vi måske lidt misset udviklingen.

Han er tredje generation i familien bag Sct. Jørgens-bydelen, og han har store visioner for de kommende års udvikling af både butikscentret og boligområdet.

Han vil dog endnu ikke løfte alt for meget af sløret for konkrete planer, før butiksejere, beboere og borgmesteren har hørt mere fra hestens mule.

- Men vi kommer, uden at love en skid på nuværende tidspunkt, til at søsætte en masse nye initiativer for Parkens Butikscenter og Sct. Jørgens Park, siger han bramfrit.

Der er sat navn på konceptet for udviklingen; Indendørs-udendørs-365 dage-360 grader.

- Det giver jo sig selv, at centret er indendørs, men vi vil gerne skabe oplevelsen for kunderne af samtidig at være udendørs. Det er jo skønt at gå rundt i centrum af Næstved de 20 dage om året, hvor solen virkelig skinner, og det er den oplevelse, vi gerne vil skabe 365 dage om året i Parkens Butikscenter, siger Nicolai Hartmann.

Han lægger ikke skjul på sine ambitioner.

- Vi har som mål at blive kongerne af Næstved Syd.

Efter ejerens overbevisning har Parkens Butikscenter alle muligheder for at appellere til både sydbyen og Sct. Jørgens Park, men også i den modsatte retning ind mod centrum samt til et større opland. Her kommer de 360 grader ind.

- Vi vil gerne have butikker i centret, der med deres sortiment også henvender sig til de, der bor i området ind mod centrum.

Inspirationen må gerne komme udefra, hvor nye handelsmiljøer er opstået med succes.

- Hvorfor kan vi ikke lade os inspirere af Torvehallerne i København, spørger Nicolai Hartmann retorisk.

- Vi skal bare tilpasse det til Næstved, for selvfølgelig skal vi ikke sælge kaviar til 4000 kroner her. Det giver sig selv. Men Næstved har et stort potentiale, hvilket også understøttes af de fremtidige planer der ligger generelt for byen.

Ifølge Benjamin Ryberg, formand for butikkernes centerforening, er der udbredt spænding i butikkerne om, hvad det er, ejeren har i ærmet.

- Målet er, at vi bliver opfattet som byens fedeste sted at være. Centret skal være det bedste sted at handle og det bedste sted at drive forretning. Det kan du godt skrive, siger Nicolai Hartmann.