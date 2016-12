Bus 615 er igen begyndt at køre gennem Tornemark om lørdagen. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Bus 615 er vendt tilbage om lørdagen

Næstved - 27. december 2016 kl. 10:35 Af Mia Than West

Et år uden mulighed for at komme til og fra Tornemark med kollektiv trafik er nu slut. I hvert fald om lørdagen. Teknisk Udvalg har efter ønske fra borgere og lokalråd besluttet at genindsætte bus 615 i den vestlige del af kommunen med fire dobbelt-afgange om lørdagen mellem Nyrup og Fuglebjerg Busterminal.

- Vi har gjort det samme i den østlige del af kommunen. Vi vil gerne stille områderne lige, og så man må tilbyde den samme service, siger formand for Teknisk Udvalg, Søren Revsbæk (V).

- Vi fik klager over, at folk ikke kunne tage bussen. Ønsket om weekend-afgange er der, uddyber han.

Flere borgere fra både Sandved og Tornemark var meget utilfredse med, at bus 615 blev nedlagt i weekenden fra december 2015. De gav dengang overfor Sjællandske udtryk for, at de efterhånden følte sig helt afskåret fra Næstved by.

Årsagen til nedlæggelsen var, at der skulle spares penge på den kollektive trafik. Og det gik altså ud over buslinje 615, der kører mellem Sorø Busterminal og til Bisserup Strand gennem blandt andet Sandved, Tornemark og Fuglebjerg.

Nu er bussen delvist tilbage i weekenden med afgange om lørdagen.

Også for beboerne i Tappernøje og Brøderup-området har det længe været til stor irritation, at der ikke har været mulighed for at komme med bussen til Næstved i weekenden.

Med den nye køreplan, som trådte i kraft søndag 11. december i år, er der indsat busser om lørdagen på begge buslinjer.

- Det næste, der kommer er, at man ønsker flere afgange - også om søndagen. Nu har vi fokuseret på lørdage, hvor man måske skal ud at handle eller til sport, forklarer Søren Revsbæk.

Det koster Næstved Kommune omkring 150.000 kr. årligt at genindføre de fire afgange om lørdagen på buslinje 615.