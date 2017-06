Værsgo. Der er fri bane for fodgængerne på Østre Ringvej. De skal bare huske at vente på grønt lys. Foto: Anna C. Møhl

Bro eller fodgængerfelt? Det må Byrådet klare

Det bliver overladt til Byrådets 31 medlemmer at vurdere, om en nedslidt stibro på Østre Ringvej i Næstved skal udskiftes med en ny bro. Eller om et lysreguleret fodgængerfelt er tilstrækkeligt.

Det skriver Sjællandske. Efter i 25 år at have givet skolebørn og beboere i området en sikker sti hen over ringvejen, lever broen ikke længere op til sikkerhedskravene. Et midlertidigt fodgængerfelt med lysregulering er etableret ved Ejlersvej.

Venstres Karsten Nonbo mener derimod, det er at klatte pengene væk på en ny bro, hvis fodgængerfeltet viser sig at være lige så gavnligt.

- Mange bruger broen til at gå over ringvejen i tørvejr, siger Karsten Nonbo som argument for, at mange ikke går over, men direkte under M-broen.