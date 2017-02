I fremtiden kommer der til at være det samme antal brandstationer i Midt- og Sydsjællands Brand & Redning som hidtil. Foto: Lars Ole Andersen/Media Næstved

Brandstation overlever

Næstved - 27. februar 2017 kl. 10:32 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kommer ikke til at blive lukket brandstationer i hverken Næstved, Vordingborg, Faxe eller Ringsted. Det er konklusionen efter et ekstraordinært møde i Beredskabskommissionen.

I forrige uge kom det frem, at ledelsen i Beredskabskommissionen for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning anbefalede at nedlægge brandstationen i Herlufmagle. På den måde ville man kunne spare 800.000 kroner årligt.

Sådan kommer det ikke til at gå. Selvsamme kommission afholdte nemlig i ekstraordinært møde i fredags, hvor der blev vedtaget et nyt fælles serviceniveau for redningsberedskabet i Næstved, Vordingborg, Faxe og Ringsted kommuner.

Det nye fælles serviceniveau betyder, at der ikke lukkes nogen brandstationer, heddet det i en udsendt pressemeddelelse.

- Det er glædeligt, at det er en enig beredskabskommission, der er kommet frem til et serviceniveau for redningsberedskabet i de fire kommuner, der ikke ændrer på servicen overfor borgerne, siger Henrik Hvidesten (V), formand for Beredskabskommissionen og borgmester i Ringsted Kommune.

Den nye aftale betyder, at der vil ske en tilpasning af de enkelte brandstationers dækningsområde, så det sikres, at det altid vil være den nærmeste relevante ressource, der alarmeres til en hændelse.

Den endelige vedtagelse af serviceniveauet skal ske i de enkelte kommuners kommunalbestyrelser, efter det har været sendt i høring ved Beredskabsstyrelsen.