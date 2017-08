Se billedserie Folketinget har besluttet linjeføringen for den kommende motorvej mellem Næstved og Rønnede. Illustration: Vejdirektoratet Foto: Lene Nøhr Michelsen

Send til din ven. X Artiklen: Brandærgerligt at der ikke er penge til motorvej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brandærgerligt at der ikke er penge til motorvej

Næstved - 03. august 2017 kl. 08:02 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er brandærgerligt, at der ikke er afsat penge til Rønnede-motorvejen. Det betyder, at vi fortsat skal kæmpe.

Siger borgmester Carsten Rasmussen (S), der er klar til endnu et besøg hos transportminister Ole Birk Olesen (LA).

Så sent som i april drøftede Carsten Rasmussen motorvej med ministeren. Borgmesteren fulgtes med sin Faxe-kollega Knud Erik Hansen, regionsformand Jens Stenbæk og viceborgmester Karsten Nonbo. Mødet handlede også om linjeføringen, og få dage efter meldte transportministeren ud, at linejføringen for motorvejen blev den nordlige A-linje.

Her i sommer har transportminister Ole Birk Olesen udpeget syv vigtige motorvejs-projekter. Og motorvejen fra Næstved til Rønnede er ikke med.

Borgmester Carsten Rasmussen første tanke er, at det må være en fejl.

- Jeg bemærker, at der er tale om et oplæg. Det er regeringens bud, som nu skal forhandles med de øvrige partier. Regeringen har ikke flertal, så jeg håber, at blandt andet Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti får indflydelse på den endelige plan. Vi skal kæmpe, og jeg sætter min lid til Magnus, Jacob Jensen og Willum Christensen, siger Carsten Rasmussen til Sjællandske.

Magnus Heunicke er borgmesterens partifælle, Jacob Jensen er Venstres bud på en ny regionsformand, og han har sammen med folketingsmedlem Willum Christensen fra Liberal Alliance talt varmt for den Sjællandske Tværforbindelse. Og netop motorvejen mellem Næstved og Rønnede er første etape af tværforbindelsen.

Næstved-borgmesteren mener, at der er så mange argumenter, der taler for motorvejen, at projektet skal i gang.

- Der er foretaget VVM-undersøgelser, valgt linjeføring, og afsat penge til starten. Nu mangler der 400-500 millioner kroner til at komme i gang med første etape fra Næstved til Toksværd, siger Carsten Rasmussen, der understreger, at samfundsøkonomisk er det en god forretning at anlægge motorvejen til Rønnede.

Hele motorvejen mellem Næstved og Sydmotorvejen i Rønnede vil koste 1,6 milliarder kroner. Det lykkedes Magnus Heunicke som transportminister at få afsat de første 350 millioner kroner.

Transportminister Ole Birk Olesen holder sommerferie, så det har ikke været muligt at få hans forklaring på, hvorfor Rønnede-motorvejen ikke er med i regeringens investerings-oplæg.