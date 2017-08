Brand i mejetærsker

Slukningsenheder fra Midt- og Sydsjællands Brand & Redning i Herlufmagle og Fuglebjerg blev sendt frem til marken - ud for Trælløsevej 57 pr. Herlufmagle.

På stedet tog det ikke lang tid for brandmandskabet at sikre, at mejetærskeren ikke skulle lide den skæbne at udbrænde helt, men et er sikkert - mejetærskeren trænger til et grundigt eftersyn i motor og kornmagasin efter branden.