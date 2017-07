Se billedserie Venstres Søren Revsbæk er ikke tilfreds med borgmester Carsten Rasmussens brug af Næstved Kommunes officielle Facebook-side. Foto: Anna C. Møhl

Borgmester kritiseret for sin brug af kommunens Facebookside

Næstved - 20. juli 2017 kl. 12:08 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det skulle han holde sig for god til.

Sådan siger det fremtrædende medlem af byrådet Søren Revsbæk (V), om borgmester Carsten Rasmussens brug af Næstved Kommunes Facebookside.

Søren Revsbæk bliver bakket op af DFs Githa Nelander.

- Jeg er enig med Søren, slår hun fast.

Søren Revsbæk har kontaktet kommunaldirektør Rie Perry for at få stoppet denne uskik.

Begge politikere er ganske overraskede over, at det er borgmester Carsten Rasmussen, der traf beslutningen.

- Hold nu kæft. Det er da ikke rigtigt. Det troede jeg ikke, siger Githa Nelander.

Hele miseren begyndte torsdag i sidste uge, da borgmester Carsten Rasmussen traf beslutning om at lægge et anonymt brev på FB, der i rosende vendinger beskriver arbejdsforholdene på Center for Arbejdsmarked (Jobcenter Næstved) og arbejdsmarkedschef Torben Bahn Petersen. Brevet er angiveligt skrevet af en gruppe på syv medarbejdere fra jobcentret.

- Det var mig, der traf beslutningen, siger han.

Ifølge Carsten Rasmussen kender han identiteten på brevskriverne, der ikke vil have deres navne frem i offentligheden, fordi de frygter, at deres budskab vil miste vægt, hvis kolleger efterfølgende kan kalde dem fedterøve.

- Jeg mener, at det er en forkert beslutning. Det burde kommunen holde sig for god til, siger Søren Revsbæk om borgmesterens handlemåde.

Han har den opfattelse, at den information, der bliver lagt på kommunens hjemmeside og Facebookside skal være politisk neutral, og at der bestemt ikke skal være budskaber skrevet af anonyme kilder, slår han fast.

Søren Revsbæk ser for sig et væld af anonyme henvendelser fra borgere, der ikke vil stå ved deres budskaber offentlig, men nu må kunne forvente at få dem bragt på Næstved Kommunes Facebook.

Githa Nelander (DF) mener, at det handler om, at borgmesteren gerne vil lægge låg på den seneste tids kritik af Center for Arbejdsmarked.

- Det lugter langt væk, siger hun.

Hun mener, at FB kun skal bruges til promovering af Næstved Kommune og ikke bruges som politisk talerør.

Githa Nelander fastholder, at det gælder om at skabe en kultur på jobcentret, hvor man tør stå frem og stå fast på sine synspunkter.

En myndighed skal være klar, præcis og uvildig i sin kommunikation. Politikere må mene, hvad de vil; men kommunen skal ikke bruges til at bære synspunkter frem - uanset om ledelsen som i dette konkrete tilfælde måtte synes godt om synspunktet, slår Søren Revsbæk fast.