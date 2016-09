Borgmester glæder sig over teltlejrs lukning

- Jeg er glad for, at vi kunne hjælpe, men for naboerne er det dejligt, at teltlejren nu lukkes. Kommunen har fået rigtig mange henvendelser fra naboer og andre borgere. Det har været svært at forklare, at teltlejren blev administreret af Langeland Kommune, siger borgmester Carsten Rasmussen til Sjællandske.