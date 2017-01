Borgmester Carsten Rasmussen var i september på Ardagh Glass sammen med blandt andre de socialdemokratiske toppolitikere Mette Frederiksen og Henrik Sass Larsen. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Borgmester: Jeg var nervøs for Ardagh

Næstved - 27. januar 2017 kl. 05:47 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er en meget stor og god dag for Næstved. Jeg indrømmer, at jeg har været lidt nervøs. Også fordi Ardagh sidste år byggede en ny ovn i Sverige. Det kunne betyde, at man ikke ville investere i Næstved. Men heldigvis har Ardaghs bestyrelse nu besluttet at satse på glasværket i Fensmark. Det betyder, at rigtig mange arbejdspladser er bevaret mange år frem.

Det siger Næstveds borgmester Carsten Rasmussen til Sjællandske efter at bestyrelsen for Ardagh Group har besluttet at investere 156 millioner kroner i en ny moderne glasovn. Glasværket i Fensmark er Danmarks ældste, og nu også eneste.

Fensmark er bygget op omkring det der engang var Holmegaard Glasværk. Identitet og historie er i den grad forbundet mellem byen Fensmark og den store industriarbejdsplads. Og lige nu arbejdes intensivt på at få oprettet et stort glasmuseum.

Mange arbejdspladser

- Nu er vi sikker på, at der i mange år frem skal produceres glas. Så vil det være nærliggende, at de besøgende på museet under en eller anden form får mulighed også at følge glaspoduktionen. Det bliver nemmere at integrere, når der nu skal installeres en ny ovn. Det er en stort ønske for mig, siger Carsten Rasmussen.

Ardagh Glass Holmegaard producerer 700 millioner glas om året. Der er 320 ansatte og den årlige omsætning er på 585 millioner kroner. Ardagh er den største private arbejdsplads i Næstved Kommune.