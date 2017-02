Så kom der fut i fejemøget. Fredag eftermiddag lagde Borgerservice dette opslag på kommunens Facebook-side. Illustration: Robert Andersen

Borgerservice reagerer hurtigt efter to uger

Næstved - 10. februar 2017 kl. 16:52 Af Robert Andersen

Fredag eftermiddag var Borgerservice klar. To uger efter første nedbrud og et døgn efter henvendelsen fra Sjællandske lagde man den første information om problemerne på Facebook-siden - bedre sent end aldrig.

De seneste 14 dage har Næstved Kommune været midt i et veritabelt IT-kaos. Både borgere og medarbejdere er frustrerede over, at det nye tidsbestillingssystem ikke fungerer.

- Det er den værste indførsel af nyt IT, jeg har været med til, sagde biblioteks- og borgerservicechef Karen Delfs til Sjællandske.

Borgerservice er den helt centrale og vigtigste port til din kommune. Her kan man få hjælp til det meste - bl.a. pas, kørekort, adresseforespørgsel, boligstøtte, lægeskift, pension, vielser og meget meget andet. Fungerer det ikke her, går det direkte ud over borgeren, og ofte går det ud også over den menige medarbejder, der står ved skranken.

Går man ind på Næstved Kommunes hjemmeside er der intet, der indikerer, at noget er gået galt, eller at borgerne skal være opmærksomme på IT-problemer.

Her kan man tvært i mod læse, at kommunen frejdigt proklamere, at man skal huske at bestille nyt pas til vinterferien. Det samme gælder de blå sider i Ugeavisen. Her kan man læse om Næstved Kommunes fortræffeligheder, men intet om, ar der hersker kaos på IT-fronten i Borgerservice.

På kommunens Facebook-side kan man læse solstrålehistorier om Morten, der skovler sne og om Lonnie, der gør fremskridt og om en vinterkonkurrence, men intet om at det er kørt af sporet i Borgerservice.

Det kan man nu.