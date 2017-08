Bombekrater får ny asfalt

Den private fællesvej har fået det glatte lag. Privatfoto

Næstved - 17. august 2017 kl. 07:09 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var noget af en overraskelse Gitte Bentsen fik sig onsdag morgen.

Udenfor på den private fællesvej var et asfaltsjak i fuld sving med at lægge helt ny asfalt.

Inden den varme asfalt blev lagt ud, lignede Sneppevej i Næstved et bombekrater med kæmpe huller. Ud for Gitte Bentsens matrikel var der to kratere. Det største var omkring 10 centimeter dybt og 70 centimeter langt.

Men Sneppevej har fået det glatte lag.

Sneppevej er en privat fællesvej.

Det betyder, at det er dem med matrikel ud til vejen, der skal betale for vedligeholdelse.

Hvem, der skal betale hvor meget, er til gengæld en indviklet affære at regne ud. Hovedregler er, at den enkelte er ansvarlig for arealet ud for egen matrikel og til midten af vejen.

Hvis kun dele af en villavej skal have lappet asfalten, vil det være dem, der bor ud for hullerne, der kommer til at betale. Med mindre der er en grundejerforening, som kollektivt sørger for vedligeholdelsen. Sådan én er der ikke på Sneppevej.

Smækker man Vejloven hårdt i asfalten, er der mulighed for, at beboere på en privat fællesvej kan bede kommunen om at optage en vej som offentlig. Hvis det sker, er det kommunekassen, der betaler for vedligeholdelse.

Den vej gik Gitte Bentsen ned ad og siden da har der været holdt møde med beboerne og kommunen. Aftalen var, at kommunen skulle regne en fordelingsnøgle ud.

På Sneppevej er der både private boliger og kommunale ungdoms- og ældreboliger.

Beboerne har dog ingen information fået, før asfaltsjakket gav Sneppevej det glatte lag.