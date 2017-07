Boligsalget boomer i Næstved Kommune

132 procent. Så markant er stigningen på antallet af solgte boliger i kommunen, hvis man sammenligner tal fra første halvår af 2012 med tallene fra første halvår af 2017. Over hele landet oplever man en stigning i boligsalget, men i Næstved er det ekstra markant. Kun tre kommuner har oplevet en større fremgang end i Næstved. Solrød er den kommune, hvor stigningen har været størst. Her er der blevet solgt 171 procent flere boliger i 2017 sammenlignet med 2012. Kigger man mod nabokommunerne har også disse haft en stigning. I Faxe er boligsalget steget med 97 procent, i Vordingborg med 75 procent og i Slagelse med 113 procent.

Tallene er hentet fra boligsiden.dk. Her oplyser kommunikationsdirektør Birgit Daetz, at man mener, at en bedre infrastruktur og en generelt bedre økonomi hos danskerne er nogle af hovedfaktorerne for stigningen i boligsalget. Tallene dækker over villaer og rækkehuse.