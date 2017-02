Se billedserie Jesper Nielsen (tv.) og Johnny Angelo har begge tidligere bokset kampe, men nu nøjes de med at træne de omkring 250, der hvert år kommer forbi bolseklubben på Kanalvej. Fotos: Niels Brande Foto: unknown

Send til din ven. X Artiklen: Bokseklub i godt samarbejde med byens skoler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bokseklub i godt samarbejde med byens skoler

Næstved - 01. februar 2017 kl. 13:04 Af Niels Brande Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

26 boksere i alle aldre løber rundt i Næstved Bokse Klub en onsdag eftermiddag, mens de jævnligt løfter næverne og fyrer en serie skyggestød af.

De er midt i opvarmning til et af de ugentlige træningspas på Kanalvej 22, hvor omkring 250 hvert år kommer og træner i kortere eller længere tid.

De fleste kommer for motionens skyld, fortæller formand for klubben og træner, Jesper Nielsen, der sammen med en anden af klubbens trænere, Johnny Angelo, kigger med ved dagens træning.

Jesper Nielsen håber, at de i fremtiden igen kan få kampboksere i klubben, altså boksere der stiller op til turneringer. Det har de ikke haft de seneste seks år, men der er et par håbefulde unge boksere på vej i klubben, forklarer han.

De senere år har klubben fået et godt samarbejde med flere af byens skoler, der ind imellem henlægger idrætstimerne til bokseklubben. Her er der både andre faciliteter, end skolerne selv har, men også mulighed for at boksetrænerne kan bidrage med anderledes undervisning.

- Vi har faciliteterne hernede, og flere skoler kunne godt benytte sig af det, siger Johnny Angelo, der selv er lærer til daglig.

Faktisk har klubben for nylig fået endnu bedre faciliteter. Takket være en donation på 18.000 kroner fra Sydbank har de fået et løbebånd og en romaskine, der skal hjælpe med at få især de unge til at træne, når vejret er gråt og trist.

- Nogen kommer her og tror, at de kan nøjes med træningen her i salen, men vil man bokse, skal man også træne kondition. Med de her maskiner er det nemmere for mig at piske dem op at løbe på båndet eller at træne udholdenhed i romaskinen, når det regner, sner og rusker, forklarer Jesper Nielsen.

Bokseklubben har plads til flere medlemmer, og alle aldre kan være med. I øjeblikket har de medlemmer fra ni år og op til omkring 70.

Læs hele historien i Ugebladet Næstved.