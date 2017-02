Se billedserie Børnene i Digterhuset på Holbergsvej nød at boltre sig i sneen på børnehavens legeplads. Fotos: Kristian Willumsen

Børn elsker den sne de voksne hader

Næstved - 09. februar 2017 kl. 16:55 Af Kristian Willumsen

Hvide fnug falder og det ser så yndigt ud, når sneen langsomt daler mod jorden for at dække land og by under et hvidt tæppe. Det er Disney-virkeligheden, realiteten er en helt anden.

For langt de fleste hader det. Snevejret. For sneen er ikke bare fin og uskyldsren.

Den er en hovedpine, der giver anledning til snerydning, glatte veje, forsinkede busser og toge, våde tæer, forkølelser, sjap og andre ubehageligheder.

Sådan tænker unge og voksne, men som med så meget andet er der en målgruppe for det meste - også snevejr. For børn elsker det. De giver en flyvende f... for sjap og forlænget rejsetid.

Man kan nærmest se dem grine overbærende af de voksne, mens de drivvåde kælker og kaster sig rundt i farvestrålende uformelige flyverdragter i deres hvide vidundermiddel, der kommer som sendt fra himlen.

Kinderne er røde, 11-taller løber fra næseborene, grin og hvin er i sopran, og smilene er store og oprigtige.

I børnehaven Digterhuset på Holbergsvej tumler de føromtalte børn også lykkelige rundt. Verden er af lave, men ikke i parcelhuskvarterets børnehave.

Her er fnug lig med fryd, og den hvide legeplads er fyldt med liv fra de små, der her kan få lov til at boltre sig uden at høre på brokkende forældre, der skal ud med sneskovl og salt.

På legepladsen er den voksnes bitterhed begrænset til to pædagoger.

Og de virker faktisk ikke særlig bitre, men lader til at nyde at se de smås glæde over den årligt tilbagevendende begivenhed. Snevejret.