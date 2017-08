En løsning kan være at forlænge den nordlige mole og anlægge en mindre »dækmole« ud for indsejlingen. Illustration: Næstved Havn

Bølgerne er for store i Karrebæksminde

DHI - Dansk Hydraulisk Institut - skal via forsøg prøve at finde årsagen til ændringerne. Gennem årene er problemet forstærket. Ingen kan præcist fortælle om årsagen, men det kan skyldes de ændringer, der er foretaget i området. Kombineret med klima-ændringerne.

En foreløbig beregning viser, at det vil koste omkring 1,7 millioner kroner at dæmpe bølgerne. Men problemet er, at der er ingen garanti for, at det virker.

Ud over store bølger i Karrebæksminde Havn sker der et kraftigt slid på både Karrebæksminde-broen og på kajerne ud for bageren og ved Fiskehuset. Der er tydelige skader, som det har været nødvendigt at reparere. Og ifølge havneadministrationen kan de store bølger betyde »væsentlig fare« for skibe på under 10 meter.