38-årige Bo ?Bobo? Frederiksen har efterhånden samlet en større bunke af t-shirts fra 20 år som frivillig på Grøn Koncert. Han har t-shirts fra de fleste år siden 1998, selv om nogle stykker fra 00?erne er gået tabt i en kælder under et skybrud. Det ærgrer ham.

Bo har været til Grøn Koncert 150 gange

Næstved - 21. juli 2017 kl. 07:17 Af Niels Brande Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når der lørdag 29. juli er Grøn Koncert i Næstved, bliver det en helt særlig dag for 38-årige Bo 'Bobo' Frederiksen, der gennem 20 år har været frivillig på den store festival.

Selv om han nu bor i København, er han opvokset i Næstved og det er derfor noget særligt at komme hjem til Næstved med turkaravanen, hvor hans mor stadig bor, og hans lokale venner kigger forbi festivalpladsen.

- Der bliver i hvert fald delt mange krammere ud den dag, siger Bo Frederiksen.

I år bliver det dog noget helt særligt, for 29. juli bliver hans koncertdag nr. 150 som frivillig.

Det svarer til mere end fem måneders Grøn Koncert samlet, siden han som 18-årig var med for første gang. De første år boede han i Næstved, men i dag bor han på Østerbro og arbejder for DLG som kontraktafvikler.

Efter to årtier har han haft mange vilde musikoplevelser, og han har svært ved at skelne årene fra hinanden.

Nogle oplevelser har dog brændt sig godt fast. For eksempel blev han engang på den sidste spilledag i København impulsivt bedt om at sætte sig ned med en af hans venner og skrive en takketale.

Den skulle de holde, når de lidt senere skulle overrække »respektprisen« til bandet Magtens Korridorer - vel at mærke foran 30-40.000 tilskuere. Respektprisen gives til de musikere, der har gjort det bedst for de frivillige under turnéen.

Et særligt minde om afdød ven Lige inden han skulle på scenen, stødte han på komikeren Simon Juul, der også var konferencier.

Bo Frederiksen hev fat i ham for at få et godt råd om, hvordan man skal holde en mikrofon, for det havde han aldrig prøvet før.

Det gik dog alt sammen, og oplevelsen fik ekstra stor betydning senere hen.

- Min ven gik desværre hen og døde af kræft for nogle år siden, så det er et godt minde nu at have den her laminerede tale, siger Bo Frederiksen.

Koncert fra ladet af en lastbil Magtens Korridorer var også en anden gang medvirkende til, at festivaljubilaren fik en særlig oplevelse.

Bag scenen mødte han bandet, som han udfordrede til at spille en koncert for de frivillige fra ladet af en lastbil.

Bandet sagde ja, så kort inden publikum blev lukket ind på det års spilledag i Aalborg, susede kørte rockbandet rundt på pladsen på ladet og leverede en eksklusiv koncert.

